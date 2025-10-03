Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»

Жерзино Ньямси считает, что московские клубы РПЛ играют на европейском уровне.

«Каждый матч против команды из Москвы трудный. Они все играют на хорошем, европейском уровне.

Конечно, это одни из самых сложных и главных соперников, но не единственные», – сказал защитник «Локомотива ».