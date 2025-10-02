Терехин об уходе Гафина из «Динамо»: «Не понял. Он назначал Карпина, говорил про долгосрочную стратегию. Клуб начинает выплывать, а он уходит, недосказанность какая-то»

Олег Терехин прокомментировал уход Дмитрия Гафина из «Динамо».

В четверг бело-голубые объявили , что Гафин решил покинуть пост председателя совета директоров клуба.

«Очень удивила новость об уходе Гафина. В заявлении говорится, что он сам принял такое решение. Но с таких постов, как правило, сами не уходят. Так просто, с бухты‑барахты.

Тем более именно он назначал Валерия Карпина , много говорил про долгосрочную стратегию клуба. Как‑то не очень понятно: «Динамо» потихоньку начинает выплывать, а Гафин вдруг уходит. Какая‑то здесь недосказанность», – сказал бывший форвард «Динамо ».