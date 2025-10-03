  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
4

«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба

Дмитрий Булыкин оценил уход Дмитрия Гафина с поста главы совета директоров «Динамо».

«Гафин оставил приятное впечатление от своей работы, сделав из «Динамо» стабильного претендента на высокие места .Пока трудно сказать, как его уход повлияет на команду. Все-таки спортивная составляющая больше зависит от главного тренера и спортивного директора, а Гафин занимался более стратегическим управлением. Не думаю, что его уход скажется прямо сейчас, а как дело пойдет дальше, зависит от того, кто будет принимать ключевые решения. 

Сейчас «Динамо» вроде бы оклемалось после неудачного старта сезона, но уровень соперников, которых команда победила в сентябре, все-таки не тот, чтобы говорить о перспективах бело-голубых. Тут многое зависит от дерби с «Локо», где класс соперника выше, соответственно, давление на игроков будет другое», – сказал экс-форвард «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДинамо Москва
Дмитрий Гафин
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терехин об уходе Гафина из «Динамо»: «Не понял. Он назначал Карпина, говорил про долгосрочную стратегию. Клуб начинает выплывать, а он уходит, недосказанность какая-то»
7вчера, 19:52
Уход Гафина стал неожиданностью для всех в «Динамо». Перед объявлением об отставке главу совета директоров клуба вызвали в ВТБ (Иван Карпов)
28вчера, 18:15
ЭСК признала правильными 84% решений арбитров в этом сезоне РПЛ, ошибочными – 8 из 49 («СЭ»)
36вчера, 08:27
Главные новости
28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости
446 минут назад
Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»
5сегодня, 03:00
Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»
7сегодня, 02:38
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
11сегодня, 02:24
Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах
28вчера, 21:36
Вратарь «Лилля» Озер о 3 отбитых пенальти: «Я бы и 4-й отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»
22вчера, 20:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
82вчера, 20:57Live
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 20:50Тесты и игры
Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м
30вчера, 20:33Фото
Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»
13вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»
10 минут назад
Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»
223 минуты назад
Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
38 минут назад
Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»
2сегодня, 03:37
Погиб экс-форвард «Ротора» Максим Бондаренко. Ему было 44 года
4сегодня, 03:22
Тренер «Ростова» Альба о 6-матчевой серии без поражений в основное время: «Команда находится в хорошей форме»
3сегодня, 01:47
«Кристал Пэлас» определится с будущим Гласнера во время паузы на матчи сборных. Переговоры с тренером о новом контракте проходят позитивно на фоне интереса «МЮ»
7сегодня, 01:35
Биджиев о победе над «Ростовом»: «В 1-м тайме приспосабливались к полю. Во втором вышли более опытные, поэтому «Махачкала» отыгралась»
сегодня, 01:17
Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 тысячи евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет «роскошный образ жизни»
26вчера, 21:58
Форвард «Брюгге» Трезольди: «Мечтаю играть за «Милан», я их фанат. Хочу испытать трепет от игры в Италии»
3вчера, 21:57