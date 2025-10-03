«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
«Гафин оставил приятное впечатление от своей работы, сделав из «Динамо» стабильного претендента на высокие места .Пока трудно сказать, как его уход повлияет на команду. Все-таки спортивная составляющая больше зависит от главного тренера и спортивного директора, а Гафин занимался более стратегическим управлением. Не думаю, что его уход скажется прямо сейчас, а как дело пойдет дальше, зависит от того, кто будет принимать ключевые решения.
Сейчас «Динамо» вроде бы оклемалось после неудачного старта сезона, но уровень соперников, которых команда победила в сентябре, все-таки не тот, чтобы говорить о перспективах бело-голубых. Тут многое зависит от дерби с «Локо», где класс соперника выше, соответственно, давление на игроков будет другое», – сказал экс-форвард «Динамо».