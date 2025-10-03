«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба

Дмитрий Булыкин оценил уход Дмитрия Гафина с поста главы совета директоров «Динамо».

«Гафин оставил приятное впечатление от своей работы, сделав из «Динамо» стабильного претендента на высокие места .Пока трудно сказать, как его уход повлияет на команду. Все-таки спортивная составляющая больше зависит от главного тренера и спортивного директора, а Гафин занимался более стратегическим управлением. Не думаю, что его уход скажется прямо сейчас, а как дело пойдет дальше, зависит от того, кто будет принимать ключевые решения.

Сейчас «Динамо» вроде бы оклемалось после неудачного старта сезона, но уровень соперников, которых команда победила в сентябре, все-таки не тот, чтобы говорить о перспективах бело-голубых. Тут многое зависит от дерби с «Локо», где класс соперника выше, соответственно, давление на игроков будет другое», – сказал экс-форвард «Динамо ».