Маттеус про 10 голов Кейна в 5 матчах Бундеслиги: «Рекорды Левандовского и Мюллера будут побиты, если все продолжится так же. Харри вдохновляет умным стилем игры»

Лотар Маттеус высказался о результативности Харри Кейна.

Нападающий «Баварии» забил 10 голов в 5 матчах сезона Бундеслиге.

«О Харри Кейне уже два года говорят в Германии.

Он вдохновляет не только своими действиями, но и умным стилем игры. Кейн любит иногда отходить назад – инстинктивно, в нужный момент, – но, конечно, по договоренности с тренером.

Позади него есть Серж Гнабри, который тоже становится форвардом. Это меняет ситуацию для Кейна, поскольку они могут чередоваться. Это значительно затрудняет сопернику игру в обороне.

Кейн забил десять голов в пяти матчах. Я не делаю никаких прогнозов, потому что многое зависит от разных факторов.

Но если все продолжится так же, и он не получит серьезных травм, а команда сохранит страсть и энтузиазм, то я могу представить, что рекорды Роберта Левандовского и Герда Мюллера будут побиты», – сказал бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус .

В сезоне-2020/21 Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол за сезон, превзойдя достижение Герда Мюллера, забившего 40 мячей в сезоне-1971/72.