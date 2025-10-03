Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом

Александр Зинченко пропустил матч ЛЕ с «Мидтьюлландом» (2:3) из-за травмы паха.

Защитник «Ноттингем Форест», права на которого принадлежат «Арсеналу», получил повреждение в субботней игре 6-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (0:1).

Участие Зинченко в воскресном матче 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» находится под вопросом.