Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
Александр Зинченко пропустил матч ЛЕ с «Мидтьюлландом» (2:3) из-за травмы паха.
Защитник «Ноттингем Форест», права на которого принадлежат «Арсеналу», получил повреждение в субботней игре 6-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (0:1).
Участие Зинченко в воскресном матче 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» находится под вопросом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
