«Ноттингем» близок к аренде Зинченко из «Арсенала». Клуб не смог подписать Галана из «Атлетико»
Александр Зинченко может перейти в «Ноттингем Форест».
«Лесники» договорились с «Арсеналом» о переходе защитника на правах аренды и согласовали с игроком условия личного контракта, сообщает The Athletic.
«Ноттингем» успел подать в Премьер-лигу документы об оформлении сделки до закрытия трансферного окна.
Отмечается, что клуб переключился на кандидатуру украинского игрока, так как не смог оформить трансфер Хави Галана из «Атлетико».
В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
