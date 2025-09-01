«Ноттингем» близок к аренде Зинченко из «Арсенала». Клуб не смог подписать Галана из «Атлетико»

Александр Зинченко может перейти в «Ноттингем Форест».

«Лесники» договорились с «Арсеналом » о переходе защитника на правах аренды и согласовали с игроком условия личного контракта, сообщает The Athletic.

«Ноттингем » успел подать в Премьер-лигу документы об оформлении сделки до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что клуб переключился на кандидатуру украинского игрока, так как не смог оформить трансфер Хави Галана из «Атлетико ».

В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь .