  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
0

Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура FONBET Кубка России.

30 сентября (вторник)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Владислав Целовальников.

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Антон Фролов.

Помощники судьи – Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

1 октября (среда)

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян.

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан.

Помощники судьи – Андрей Образко, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Балтика» – «Акрон»: судья – Максим Перезва.

Помощники судьи – Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов.

Помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

2 октября (четверг)

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков.

Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Иванов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
logoЗенит
logoРубин
logoВладислав Целовальников
logoКраснодар
logoСергей Сергеевич Иванов
logoДинамо Москва
Антон Фролов судья
logoАхмат
logoОренбург
logoВасилий Казарцев
Евгений Кукуляк
logoКирилл Левников
Дмитрий Маликов
logoСпартак
logoПари НН
logoПавел Кукуян
logoАлександр Гвардис
logoВиталий Мешков
logoКрылья Советов
logoСочи
logoСергей Зуйков
logoСергей Владимирович Чебан
Алексей Сухарев
logoБалтика
logoАкрон
logoЛокомотив
logoЯн Бобровский
logoНиколай Иванов 2000
logoЦСКА
Егор Егоров
Егор Болховитин
logoРостов
logoДинамо Махачкала
Олег Соколов судья
Александр Богданов 1984
logoАндрей Иванов
logoсудьи
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
725 сентября, 11:34
Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников
5519 сентября, 10:27
32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»
1711 сентября, 11:15
Главные новости
Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий во время матча. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»
2 минуты назадВидео
Невилл про «МЮ»: «Почувствовал, что некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
3 минуты назад
40-летний Модрич лидирует в Серии А по точным передачам, пасам на чужой половине и между линиями, возвратам владения и перехватам
13 минуты назад
Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»
515 минут назад
Клопп – приоритетный вариант для «Аль-Иттихада» на пост тренера. Эмери, Хави, Спаллетти и Консейсау – тоже кандидаты (Arriyadiyah)
1335 минут назад
TikTok-инфлюенсер Валеро об отношениях с Иглесиасом во время аренды игрока в «Байер»: «Я не хотела уезжать из Испании, моя жизнь в Мадриде»
2043 минуты назадФото
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
4049 минут назад
Пирес о претендентах на титул АПЛ: «Ливерпуль» и «Сити» – фавориты, «Челси» не сильно отстает. У «Арсенала» тоже все под контролем – есть игроки, способные победить»
11сегодня, 09:42
Румменигге о росте зарплат и сумм трансферов: «В Англии есть миллиардеры, государства владеют клубами – возьмите «ПСЖ». Приходится играть с ними в ЛЧ и не отставать»
13сегодня, 09:37
Субельдия за фол на Левандовском должен был получить вторую желтую, считает экс-арбитр Итурральде. Защитник «Сосьедада» сдедал подкат сзади в центральном круге
7сегодня, 09:24Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»
220 минут назад
Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
6сегодня, 09:49
КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
8сегодня, 09:02
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
13сегодня, 08:37
Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Овьедо»
156сегодня, 07:50
Хавбек «Череповца» Беляев забил «Коломне» с лета в девятку. Это первый гол в карьере 21-летнего футболиста
сегодня, 07:47Видео
Экс-судья Егоров о неназначенном пенальти «Спартака» в игре с «Пари НН»: «Шнапцев толкает Угальде рукой в спину. Шафеев находился рядом, но свистка не последовало»
10сегодня, 07:26
«Салам». Килиан Мбаппе поздоровался с казахстанским болельщиком перед заселением в отель
12сегодня, 07:04Видео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
1сегодня, 06:00