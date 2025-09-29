Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
30 сентября (вторник)
«Рубин» – «Зенит»: судья – Владислав Целовальников.
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Антон Фролов.
Помощники судьи – Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных.
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
1 октября (среда)
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян.
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан.
Помощники судьи – Андрей Образко, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Балтика» – «Акрон»: судья – Максим Перезва.
Помощники судьи – Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов.
Помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
2 октября (четверг)
«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков.
Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Иванов.