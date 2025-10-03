Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»

Дидье Дешам рассказал о роли Килиана Мбаппе в сборной Франции.

«Он центральный нападающий. Диапазон его возможностей зависит от схемы. У нас у него есть свобода действий, как и у большинства нападающих. В центре меньше ограничений, особенно в оборонительном плане.

У него быстрые ноги, он уверен в себе, и головой хорошо играет. Он обладает огромными мощью и скоростью – именно в этих аспектах он делает разницу больше всего.

Он полностью предан нам и осознает свою роль капитана и свою ответственность перед командой. [С ним] мы всегда можем добиться большего. Он центральный нападающий, который любит свободу и быть в игре», – сказал тренер сборной Франции.