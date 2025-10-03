Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»

— Твоя адаптация в России уже полностью завершена?

— Все проходит хорошо. Я не испытываю стресса на этот счет. Это приходит со временем, поэтому я никуда не тороплюсь.

Что чувствовал после первого гола за ЦСКА в матче с «Зенитом»? Я был счастлив. Работаю над этим и, надеюсь, смогу забивать еще.

— Как ты планируешь улучшать свою результативность?

— Думаю, за счет тренировок. Ведь я работаю, тренируюсь каждый день и верю, что благодаря тренировкам все получится само собой.

— Многие болельщики критикуют тебя за отсутствие голов. Как ты это переживаешь?

— Нормально. Меня взяли, чтобы я забивал голы. Поэтому, когда у меня не получается забивать, критика есть. Я работаю над этим, чтобы совершенствоваться и забивать больше, — сказал нападающий ЦСКА .