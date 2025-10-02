«Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом», это важный опыт. Против «Интера» и «Арсенала» есть шансы на успех». Крачковский об алматинцах в ЛЧ

Антон Крачковский считает, что матч с «Реалом» помог «Кайрату».

30 сентября «Кайрат» на своем поле уступил «Реалу» (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«У «Кайрата » есть шансы на успех в следующих матчах Лиги чемпионов. Недавно «Кайрат» уступил «Реалу», но получил важный опыт. «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом ».

Матчи с «Интером » и «Арсеналом » будут тяжелыми. Но шансы у «Кайрата» в этих играх все равно есть», – сказал бывший полузащитник «Кайрата».

