«Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом», это важный опыт. Против «Интера» и «Арсенала» есть шансы на успех». Крачковский об алматинцах в ЛЧ
Антон Крачковский считает, что матч с «Реалом» помог «Кайрату».
30 сентября «Кайрат» на своем поле уступил «Реалу» (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«У «Кайрата» есть шансы на успех в следующих матчах Лиги чемпионов. Недавно «Кайрат» уступил «Реалу», но получил важный опыт. «Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом».
Матчи с «Интером» и «Арсеналом» будут тяжелыми. Но шансы у «Кайрата» в этих играх все равно есть», – сказал бывший полузащитник «Кайрата».
