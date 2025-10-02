47-летний ассистент судьи в Англии получил 13,5 лет тюрьмы за сексуальное насилие над тремя несовершеннолетними девушками. Он представлялся учителем и занимался сексом в машине

Арбитр в Англии получил 13,5 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними.

Бывший ассистент судьи из Чемпионшипа 47-летний Гарет Виккарс из Милтон-Кинс был заключен под стражу после того, как ранее признал себя виновным по 16 эпизодам сексуальных преступлений в отношении трех 15-летних девушек.

К основному сроку также добавлены 3,5 года испытательного срока. Кроме того, Виккарс пожизненно внесен в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

На слушании в Королевском суде Снейрсбрука судья Кэролайн Инглиш назвала его поведение «навязчивым, манипулятивным и хищническим», отметив, что Виккарс оказался «опытным и искусным лжецом», выстроившим «сложную сеть обмана на протяжении долгого времени».

Судья подчеркнула: «Вы ясно демонстрируете сексуальный интерес к несовершеннолетним девушкам, и в этом деле прослеживается четкая модель поведения».

Суд установил, что Виккарс, ранее состоявший в браке, начал общение с первой 15-летней пострадавшей через Snapchat в ноябре 2021 года, уже находясь в отношениях с другой взрослой женщиной. В дальнейшем их переписка переросла во встречи, во время которых он совершал преступные действия.

Сначала они обменивались интимными фотографиями, а затем встретились лично, когда Виккарс забрал ее из школы на своей машине. Сообщается, что во время первой встречи, которая произошла около 15 ноября, они занимались сексом в его автомобиле. Позже сексуальные связи также происходили в отеле. Кроме того, Виккарс брал девушку на футбольные матчи и рассказывал людям, что выступает ее наставником.

В это время Виккарс также вступил в контакт еще с одной 15-летней девушкой в Snapchat, сообщив ей, что является 35-летним учителем. Они дважды встречались в конце 2023 года, жертва рассказала полиции, что «тихонько плакала», когда они вступили в половую связь. Девушка боялась, что Виккарс причинит ей вред, если она откажется с ним видеться, так что они встретились еще раз на автостоянке и занимались сексом на заднем сидении машины экс-арбитра. Суду стало известно, что Виккарс «смеялся, когда она начала плакать».

В июле 2024 года Виккарс был впервые задержан и допрошен, однако, выйдя под залог, вступил в связь через Snapchat еще с одной 15-летней девушкой, воспользовавшись новым телефоном и сообщив ей, что он учитель физкультуры. Они встретились в парке 23 октября 2024 года. Девушка сообщила полиции, что Виккарс подверг ее сексуальному насилию, он был арестован рано утром на следующий день.

Ключевым доказательством по делу стал найденный одним из друзей Виккарса дневник, в котором фиксировались подробности его действий. Этот документ был передан полиции и сыграл решающую роль в расследовании.