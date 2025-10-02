«МЮ» заплатит миллион долларов за капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Сделка согласована
«Манчестер Юнайтед» заплатит миллион долларов за игрока из Колумбии.
Английский клуб согласовал переход 17-летнего опорного полузащитника «Форталесы» Кристиана Ороско.
Футболист присоединится к команде летом 2026 года.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» выплатит миллион долларов за трансфер футболиста сборной Колумбии U-17.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
