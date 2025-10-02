Мантуан о продлении контракта: «Зенит» сейчас значит для меня абсолютно все. Мы с близкими почувствовали себя как дома с первого же дня»

Густаво Мантуан рассказал о значении «Зенита» в своей жизни.

Бразильский полузащитник, выступающий за клуб с 2022 года, продлил контракт до 2030-го.

– Вы живете в Петербурге более трех лет. Как изменился Густаво Мантуан за это время?

– Изменений очень много. Во-первых, я сильно повзрослел, и это произошло благодаря команде, фанатам и вообще всем вокруг. Плюс самостоятельная жизнь в этом красивейшем городе. Еще чувствую, что вырос и прибавил как игрок. Так что если сравнивать себя с тем парнем, который только-только приехал в Россию, сейчас я куда более подготовлен к любым жизненным ситуациям.

– В вашей профессиональной карьере лишь два клуба – «Коринтианс» и «Зенит». С первым все ясно, это клуб вашего детства. А что для вас значит «Зенит»?

– На сегодняшний момент «Зенит» значит для меня абсолютно все. Клуб, который открыл для меня двери в европейский футбол, дал возможность мне и моим близким почувствовать себя как дома с первого же дня. Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали. Поэтому «Зенит» будет иметь для меня важнейшее значение не только сейчас, но вообще всю мою жизнь!

– Вы завоевали уже все российские награды, забивали в золотом матче, становились лучшим в голосовании болельщиков. Главная мотивация на ближайшие годы?

– Продолжать побеждать, выполнять командные и персональные задачи. Главным образом, вернуть чемпионскую радость нашим болельщикам, которые заслуживают это. И всегда-всегда помогать «Зениту » становиться первым, потому что это единственное место, на котором он по праву должен находиться, – сказал Мантуан.