Фото
33

«Зенит» и Мантуан продлили контракт до 2030 года

Густаво Мантуан подписал новый контракт с «Зенитом».

Сине-бело-голубые объявили о продлении соглашения с бразильским полузащитником до 2030 года.

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В составе клуба бразилец дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

Фото: t.me/fczenit

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
logoГуставо Мантуан
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Самые долгие дисквалификации в футболе. Отстраняли даже пожизненно – за симуляцию!
15 минут назадВидео
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
1323 минуты назад
Батраков хотел бы сыграть Человека-паука в кино: «Отражает, что я хочу помогать людям. Смотрю российские сериалы – «Чикатило», «Лихие», «Аутсорс». Научились снимать у нас»
1723 минуты назад
Мбаппе, Хейлунд, Эдегор, Дайер, Гатти и Мендеш – в команде 2-го тура ЛЧ
342 минуты назад
Милорад Мажич: «Наша ЭСК сегодня – самая сильная. Судейская карьера имеет мало значения в вопросе работы эксперта – ты закончил судить, а футбол меняется»
12сегодня, 15:11
Чинквини о Батракове: «Не слышал про него, в Италии невозможно посмотреть РПЛ. За 30 млн евро игрок из России мог бы уехать в Саудовскую Аравию, насчет Европы – сложно»
18сегодня, 15:09
Пострадавшие в драке со Смоловым в «Кофемании» собираются подать иск на игрока за распространение клеветы. RT утверждает, что Федора не оскорбляли матом
12сегодня, 14:50
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
935сегодня, 14:46
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
22сегодня, 14:37
Мбаппе – лучший игрок тура в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Кайратом»
46сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Онопко – в составе «Спартака» на прощальный матч Глушакова. Овчинников, Гильерме, Сенников, Лоськов, Билялетдинов, Сычев сыграют за «Локомотив»
15 минут назад
Мантуан о продлении контракта: «Зенит» сейчас значит для меня абсолютно все. Мы с близкими почувствовали себя как дома с первого же дня»
112 минут назад
Рамирес избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА. В «Локомотиве» ждут результатов МРТ защитника («Матч ТВ»)
29 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
429 минут назад
Бернарду после 2:2 с «Монако» пошутил, что Дайер известен своими «нырками». Эрик ответил, что Гонсалес ударил его ногой по голове в эпизоде с пенальти на 90-й
234 минуты назад
ЦСКА и Обляков обсуждают продление контракта, сообщил Бабаев: «У Вани есть желание остаться, у нас – желание его сохранить. Мы договоримся»
354 минуты назад
Вьери о сносе «Сан-Сиро»: «Время пришло. Наконец-то у нас будет ультрасовременный стадион, которого заслуживает Милан. А то мы удивляемся, почему Италия отстает»
11сегодня, 14:59
Мендьета о Хави в «МЮ»: «Он выигрывал трофеи с «Барсой» в специфический период для клуба. Если будет подходящий проект, уверен, он согласится»
5сегодня, 14:58
Ледяхов о «Балтике»: «До конца года в десятке будут – набрали много очков, это хорошее подспорье. Команда не просаживается, мало пропускает за счет тренерской работы»
2сегодня, 14:56
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Ноа» сыграет с «Риекой», «Фиорентина» против «Сигмы»
3сегодня, 14:46