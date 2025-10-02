«Зенит» и Мантуан продлили контракт до 2030 года
Густаво Мантуан подписал новый контракт с «Зенитом».
Сине-бело-голубые объявили о продлении соглашения с бразильским полузащитником до 2030 года.
Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В составе клуба бразилец дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.
