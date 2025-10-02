  • Спортс
  Вьери о сносе «Сан-Сиро»: «Время пришло. Наконец-то у нас будет ультрасовременный стадион, которого заслуживает Милан. А то мы удивляемся, почему Италия отстает»
Вьери о сносе «Сан-Сиро»: «Время пришло. Наконец-то у нас будет ультрасовременный стадион, которого заслуживает Милан. А то мы удивляемся, почему Италия отстает»

Кристиан Вьери отреагировал на новости о сносе «Сан-Сиро».

Ранее городской совет Милана одобрил продажу стадиона и прилегающих территорий за 197 миллионов евро «Интеру» и «Милану». Клубы планируют снести «Сан-Сиро» и построить новый стадион.

– Давайте начнем с последних новостей. «Сан Сиро» вот-вот будет продан «Интеру» и «Милану», а в ближайшие месяцы начнутся работы по сносу исторического для нашего футбола стадиона. Что вы думаете?

– Я думаю, что пришло время. Наконец-то у нас будет новый, ультрасовременный стадион, которого заслуживает Милан. «Уэмбли» снесли, а затем построили более современное сооружение, лучше отвечающее потребностям футбола и современного общества. Мы можем сделать то же самое. А то мы удивляемся, почему отстаем. 

– А воспоминания? Вы написали здесь важные страницы истории.

– Безусловно, да, и они останутся. Как и многие воспоминания.

Но как насчет того, что мы не сможем принять чемпионат Европы или финал Лиги чемпионов, потому что у нас нет современного стадиона? Это неприемлемо, и, честно говоря, я не думаю, что это в чьих-либо интересах, – сказал бывший нападающий «Интера» и «Милана». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
