Гласнер – фаворит на назначение в «МЮ» вместо Аморима. Саутгейт – 2-й у букмекеров, Почеттино – 3-й, Зидан – 4-й
Оливер Гласнер может возглавить «МЮ» вместо Рубена Аморима.
«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 4 очками после четырех туров. Сообщалось, что Аморим котируется фаворитом на следующую отставку в АПЛ.
Букмекеры считают Оливера Гласнера главным претендентом на замену португальцу. На назначение тренера «Кристал Пэлас» в «МЮ» дают коэффициент 4.50.
Вторым на смену Амориму котируется экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (6.00), третьим – Маурисио Почеттино (8.00). Зинедин Зидан – четвертый в списке претендентов за 8.50.
Да
Нет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости