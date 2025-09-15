Гласнер – фаворит на назначение в «МЮ» вместо Аморима. Саутгейт – 2-й у букмекеров, Почеттино – 3-й, Зидан – 4-й

Оливер Гласнер может возглавить «МЮ» вместо Рубена Аморима .

«Юнайтед » занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 4 очками после четырех туров. Сообщалось , что Аморим котируется фаворитом на следующую отставку в АПЛ .

Букмекеры считают Оливера Гласнера главным претендентом на замену португальцу. На назначение тренера «Кристал Пэлас » в «МЮ» дают коэффициент 4.50.

Вторым на смену Амориму котируется экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (6.00), третьим – Маурисио Почеттино (8.00). Зинедин Зидан – четвертый в списке претендентов за 8.50.