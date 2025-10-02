  • Спортс
Тебас о финансовом контроле Ла Лиги: «Не будь этого, деньги уходили бы игрокам на «Феррари», «Порше» и яхты, а не на погашение долгов»

Хавьер Тебас обосновал пользу экономических правил Ла Лиги.

«Там более 200 статей правил. Футбол – отрасль, где всегда ищут лазейки, но для этого у нас есть нормы, утвержденные клубами, заметьте. На самом деле экономический контроль – это простая арифметика: какие у меня доходы, какие расходы и какой долг нужно погасить. Телевидение, матчи, коммерция… у нас четыре вида доходов.

Мы единственный сектор, в котором ни один клуб не был ликвидирован. Задолжать налоговой службе 700 миллионов евро было немного стыдно, не так ли?

Когда началась централизованная продажа [телеправ], был внедрен переходный финансовый фэйр-плэй. Мы смогли заработать на 500 миллионов больше за один год, и это позволило нам начать план реструктуризации долгов и одновременно внедрить фэйр-плей, потому что если бы его не существовало, эти 500 миллионов ушли бы игрокам на «Феррари», «Порше», яхты, а не на погашение долга», – сказал президент Ла Лиги

Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»

