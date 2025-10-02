  • Спортс
0

«Амкар» встретится с «Уралом-2». Поддержите команду в домашнем матче против екатеринбуржцев!

В 24-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» принимает «Урал-2».

Матч состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

По итогам 23-х туров чемпионата пермяки идут на втором месте в турнирной таблице, обладая 54-я очками. Екатеринбуржцы же расположились на 12-й строчке, набрав 20 очков. «Амкару» нужна ваша поддержка в игре против «Урала-2»!

Билеты на матч доступны по ссылке.

