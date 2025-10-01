12

Ямаль по просьбе Флика отменил вечеринку после церемонии «Золотого мяча» (El Pais)

Ламин Ямаль отменил вечеринку после церемонии «Золотого мяча» по просьбе Флика.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 22 сентября. 18-летний вингер «Барселоны» занял второе место по итогам голосования, уступив Усману Дембеле из «ПСЖ», а также получил приз лучшему молодому игроку по версии France Football.

Сообщалось, что Ямаль планировал провести вечеринку после церемонии вне зависимости от ее результатов – вместе с ним в Париже была делегация примерно из 25 человек, в которую вошли родственники, друзья, представители и сотрудники коммуникационной компании футболиста, а также специально приглашенный диджей.

По информации El Pais, после победы Дембеле главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настоял на отмене вечеринки Ямаля. Отмечается, что Ламин не стал возражать.

Ханси Флик: «Не нравится история с тем, что Ямаль «супер-супер». Для следующего уровня таланта недостаточно, нужны усилия. Дело не только в игре с мячом, но и в игре в защите»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Pais
