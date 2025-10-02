Анри об «Арсенале»: «У команды большие шансы на трофеи в этом году – запасные могут изменить ход игры. Чтобы пройти весь сезон, нужна скамейка»

Тьерри Анри считает, что глубокий состав «Арсенала» принесет команде титулы.

«Канониры» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я действительно считаю, что нужна скамейка запасных, чтобы пройти весь сезон. Вот почему я думаю, что у «Арсенала» в этом году есть большие шансы на трофеи, ведь запасные могут изменить ход игры.

При всем уважении, в прошлом сезоне мы искали варианты, и у нас было пять игроков академии, которые, вероятно, никогда не играли в Лиге чемпионов на профессиональном уровне.

Это имеет значение. В этом матче мы решили заменить шестерых игроков – я думаю, это было здорово, потому что я хочу, чтобы каждый был по-настоящему вовлечен и чувствовал себя частью команды.

У нас также было ощущение, что мы проседаем физически, потому что несколько дней назад мы провели очень напряженный матч в Ньюкасле. Те, кто выходят на поле, поднимают уровень, помогают нам выиграть, и это отлично», – сказал экс-нападающий «Арсенала » в эфире CBS Sports.