«Арсенал» – фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й

«Арсенал» стал фаворитом ЛЧ после 2-го тура по версии Opta.

Суперкомпьютер вычислил шансы команд на победу в турнире. Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) во 2-м туре общего этапа. В турнирной таблице «канониры» сейчас занимают 5-е место. Первые 14 мест после 2-го тура расположились таким образом: 1. «Арсенал » – 18,09% 2. «Ливерпуль » – 14,70% 3. «ПСЖ» – 13,96% 4. «Манчестер Сити» – 9,71% 5. «Бавария » – 9,50% 6. «Барселона » – 8,25% 7. «Реал » – 4,94% 8. «Интер» – 3,73% 9. «Челси» – 3,51% 10. «Ньюкасл» – 3,13% 11. «Боруссия» Дортмунд – 1,86% 12. «Наполи» – 1,45% 13. «Тоттенхэм» – 1,20% 14. «Атлетико» – 1,16%. Остальные команды получили менее одного процента.