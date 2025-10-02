«Арсенал» – фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й
«Арсенал» стал фаворитом ЛЧ после 2-го тура по версии Opta.
Суперкомпьютер вычислил шансы команд на победу в турнире. Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) во 2-м туре общего этапа. В турнирной таблице «канониры» сейчас занимают 5-е место.
Первые 14 мест после 2-го тура расположились таким образом:
1. «Арсенал» – 18,09%
2. «Ливерпуль» – 14,70%
3. «ПСЖ» – 13,96%
4. «Манчестер Сити» – 9,71%
5. «Бавария» – 9,50%
6. «Барселона» – 8,25%
7. «Реал» – 4,94%
8. «Интер» – 3,73%
9. «Челси» – 3,51%
10. «Ньюкасл» – 3,13%
11. «Боруссия» Дортмунд – 1,86%
12. «Наполи» – 1,45%
13. «Тоттенхэм» – 1,20%
14. «Атлетико» – 1,16%.
Остальные команды получили менее одного процента.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta
