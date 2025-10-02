  • Спортс
  • «Арсенал» – фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й
«Арсенал» стал фаворитом ЛЧ после 2-го тура по версии Opta.

Суперкомпьютер вычислил шансы команд на победу в турнире. Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) во 2-м туре общего этапа. В турнирной таблице «канониры» сейчас занимают 5-е место.

Первые 14 мест после 2-го тура расположились таким образом: 

1. «Арсенал» – 18,09%

2. «Ливерпуль» – 14,70%

3. «ПСЖ» – 13,96%

4. «Манчестер Сити» – 9,71%

5. «Бавария» – 9,50%

6. «Барселона» – 8,25%

7. «Реал» – 4,94%

8. «Интер» – 3,73%

9. «Челси» – 3,51%

10. «Ньюкасл» – 3,13%

11. «Боруссия» Дортмунд – 1,86%

12. «Наполи» – 1,45%

13. «Тоттенхэм» – 1,20%

14. «Атлетико» – 1,16%.

Остальные команды получили менее одного процента. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta
