Глава «Кайрата» о давке возле стадиона перед матчем с «Реалом»: «Сожалеем, что часть болельщиков испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, мы сделали все возможное, чтобы справиться»

Глава «Кайрата» высказался о проблемах с организацией игры с «Реалом».

Казахстанский клуб проиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

– В СМИ появлялись нарекания по организации: некоторые болельщики не смогли вовремя попасть на стадион, случилась давка, журналистов не пустили в микст-зону после игры...

– Мы понимаем эти нарекания и сожалеем, что часть болельщиков и журналистов испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, и мы сделали все возможное, чтобы справиться.

Будем внимательно разбирать ошибки вместе с организаторами и делать выводы, чтобы впредь каждый болельщик и журналист чувствовал себя комфортно и в безопасности. сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

