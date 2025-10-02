Глава «Кайрата» о давке возле стадиона перед матчем с «Реалом»: «Сожалеем, что часть болельщиков испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, мы сделали все возможное, чтобы справиться»
Глава «Кайрата» высказался о проблемах с организацией игры с «Реалом».
Казахстанский клуб проиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.
– В СМИ появлялись нарекания по организации: некоторые болельщики не смогли вовремя попасть на стадион, случилась давка, журналистов не пустили в микст-зону после игры...
– Мы понимаем эти нарекания и сожалеем, что часть болельщиков и журналистов испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, и мы сделали все возможное, чтобы справиться.
Будем внимательно разбирать ошибки вместе с организаторами и делать выводы, чтобы впредь каждый болельщик и журналист чувствовал себя комфортно и в безопасности. сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.
Здесь толпа передавала детей над головами. Я сходил на «Реал» в Казахстане
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
