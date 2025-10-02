Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»

Глава «Кайрата» поделился впечатлениями от игры с «Реалом».

Казахстанский клуб проиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

– Какие ваши эмоции от игры с «Реалом»? Несмотря на результат, кажется, что команду не в чем упрекнуть.

– Эмоции самые сильные. Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое – увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент.

– Были ли вы в раздевалке после игры? Что сказали ребятам и какими были их эмоции?

– Да, был. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней – гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с «Реалом», а вошли в историю нашего футбола.

– До матча вы сказали: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости». Есть ли ощущение, что даже после поражения грусти было мало?

– Абсолютно. Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: «Алга, «Кайрат»!» («Вперед, «Кайрат» – Спортс’’) против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда.

– Последние дни или даже недели в жизни, пожалуй, не только вашего клуба, но и страны были особенными. Мечтаете все это повторить или такое бывает лишь однажды?

– Мы точно знаем: это не разовое чудо. Это начало нового пути. Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и ФК «Кайрат» есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали, – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.