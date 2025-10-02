  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»
6

Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»

Глава «Кайрата» поделился впечатлениями от игры с «Реалом».

Казахстанский клуб проиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

– Какие ваши эмоции от игры с «Реалом»? Несмотря на результат, кажется, что команду не в чем упрекнуть.

– Эмоции самые сильные. Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое – увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент.

– Были ли вы в раздевалке после игры? Что сказали ребятам и какими были их эмоции?

– Да, был. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней – гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с «Реалом», а вошли в историю нашего футбола.

– До матча вы сказали: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости». Есть ли ощущение, что даже после поражения грусти было мало?

– Абсолютно. Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: «Алга, «Кайрат»!» («Вперед, «Кайрат» – Спортс’’) против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда.

– Последние дни или даже недели в жизни, пожалуй, не только вашего клуба, но и страны были особенными. Мечтаете все это повторить или такое бывает лишь однажды?

– Мы точно знаем: это не разовое чудо. Это начало нового пути. Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и ФК «Кайрат» есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали, – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoвысшая лига Казахстан
logoКайрат
logoSports – Казахстан
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКайрат Боранбаев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Матч ТВ» предложил 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)
77 минут назад
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
92524 минуты назад
Генсек РФС о пиве на стадионах: «Культура общества за 20-30 лет выросла. Почему на концертах оно разрешено? Люди приходят не напиваться, а получить удовольствие»
425 минут назад
«Фейеноорд» против «Астон Виллы» – кто окажется сильнее? Делайте ставки с фрибетом 1500 рублей от БЕТСИТИ
34 минуты назадРеклама
Флик о поражении в ЛЧ: «Некоторые футболисты «Барсы» очень устали во 2-м тайме, отдали все силы. Мы можем играть, как «ПСЖ»
1944 минуты назад
6730 долларов стоят самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026, самые дешевые – 2030 долларов. Цены на групповой этап варьируются от 60 до 620 долларов (The Athletic)
1759 минут назад
Мбаппе, Холанд, Хеуге и Хейлунд претендуют на звание лучшего игрока тура ЛЧ
23сегодня, 06:30
Поражение «Барсы», победы «Спартака» и ЦСКА, Валиева возобновит карьеру в академии Навки, «Торпедо» снова обыграло СКА, Кузнецов в «Металлурге», успех Синнера в Пекине и другие новости
9сегодня, 06:10
Время поговорить про статистику на Спортсе’’! Все секреты рассказали в выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
1сегодня, 06:00Подкасты
Дворкович об ужесточении лимита: «Самое плохое, если это приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у футболистов. Но министр есть министр – у него есть вотум доверия»
19сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич о Карасеве: «Большое имя в российском футболе. В прошлом сезоне были проблемы, но это не значит, что он разучился судить. Сейчас он вернул уверенность в себе»
4 минуты назад
84% решений арбитров ЭСК признала правильными после обращений клубов
7 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Шахтер» против «Абердина», «Слован» сыграет со «Страсбуром»
114 минут назад
«МЮ» заплатит миллион долларов за капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Сделка согласована
5сегодня, 07:20
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
2сегодня, 06:40
Лескотт про 2:2 от «Ман Сити»: «Пропустить в концовке и сыграть вничью воспринимается как поражение. Это признак того, что команда еще не вернулась к лучшей форме»
3сегодня, 05:45
Клопп о США: «Детский футбол кажется дорогим, лучшие игроки мира – не из богатых регионов. Чтобы дети получили правильную подготовку и образование, нужно, чтобы это было бесплатно»
9сегодня, 05:30
Нико Ковач: «Шлоттербек – лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь»
3сегодня, 03:47
Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»
1сегодня, 03:34
Луис Энрике: «Барса» входит в число фаворитов на победу в ЛЧ – они играют в фантастический футбол. Немногие команды имеют такую понятную идентичность»
8сегодня, 03:10