Мбаппе, Холанд, Хеуге и Хейлунд претендуют на звание лучшего игрока тура ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в матче против «Кайрата» (5:0).

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил два мяча в ворота «Монако» (2:2).

Вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге отличился дважды в игре с «Тоттенхэмом» (2:2).

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд оформил дубль в матче против «Спортинга» (2:1).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер Лиги чемпионов
