Мбаппе, Холанд, Хеуге и Хейлунд претендуют на звание лучшего игрока тура ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги чемпионов.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в матче против «Кайрата» (5:0).
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил два мяча в ворота «Монако» (2:2).
Вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге отличился дважды в игре с «Тоттенхэмом» (2:2).
Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд оформил дубль в матче против «Спортинга» (2:1).
