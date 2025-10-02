Луис Энрике: «Барса» входит в число фаворитов на победу в ЛЧ – они играют в фантастический футбол. Немногие команды имеют такую понятную идентичность»

Луис Энрике назвал «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов.

«ПСЖ» обыграл каталонскую команду (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» входит в число фаворитов на победу в Лиге чемпионов . Они играют в фантастический футбол, на высоком уровне. Немногие команды имеют такую понятную идентичность.

«Барселона » и «ПСЖ» претендуют на титул, но все покажет плей-офф», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

