Луис Энрике: «Барса» входит в число фаворитов на победу в ЛЧ – они играют в фантастический футбол. Немногие команды имеют такую понятную идентичность»
Луис Энрике назвал «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов.
«ПСЖ» обыграл каталонскую команду (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» входит в число фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Они играют в фантастический футбол, на высоком уровне. Немногие команды имеют такую понятную идентичность.
«Барселона» и «ПСЖ» претендуют на титул, но все покажет плей-офф», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
