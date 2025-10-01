  • Спортс
Фото
29

Экс-судья Бурруль считает, что де Йонга следовало удалить за фол на Мендеше: «Действие хавбека «Барсы» было опасным, он никак не мог сыграть в мяч»

Френки де Йонга следовало удалить в матче с «ПСЖ», считает экс-судья Бурруль.

«Барселона» играет дома с парижанами во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).  

На 33-й минуте полузащитник хозяев де Йонг сорвал контратакующий выпад Нуну Мендеша, наступив защитнику «ПСЖ» на ахилл. Главный судья Майкл Оливер показал нидерландцу желтую карточку. 

«Действие полузащитника «Барселоны» было достаточно опасным, он никак не мог сыграть в мяч, так что это тянуло на красную карточку и как минимум на пересмотр эпизода», – заявил Альфонсо Перес Бурруль в программе Marcador.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
