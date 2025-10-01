Экс-судья Бурруль считает, что де Йонга следовало удалить за фол на Мендеше: «Действие хавбека «Барсы» было опасным, он никак не мог сыграть в мяч»

Френки де Йонга следовало удалить в матче с «ПСЖ», считает экс-судья Бурруль.

«Барселона » играет дома с парижанами во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).

На 33-й минуте полузащитник хозяев де Йонг сорвал контратакующий выпад Нуну Мендеша , наступив защитнику «ПСЖ » на ахилл. Главный судья Майкл Оливер показал нидерландцу желтую карточку.

«Действие полузащитника «Барселоны» было достаточно опасным, он никак не мог сыграть в мяч, так что это тянуло на красную карточку и как минимум на пересмотр эпизода», – заявил Альфонсо Перес Бурруль в программе Marcador.

Изображение: кадр из трансляции DAZN