«Барса» и «ПСЖ» выставят на аукцион футболки с матча ЛЧ. Вырученные средства пойдут в фонд Энрике Xana Foundation, помогающий детям с онкологией

«Барселона» продаст футболки с матча с «ПСЖ» на благотворительном аукционе.

«Барселона » принимает «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Футболки игроков каталонского клуба с сегодняшнего матча будут выставлены на аукцион. Вырученные средства пойдут на реализацию программы фонда «Барселоны» Polseres Blaugranes, целью которой является улучшение условий пребывания в больнице детей с тяжелыми заболеваниями. Часть денег будет направлена в фонд Xana Foundation, основанный семьей главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в честь его дочери Ксаны, умершей в возрасте 9 лет от остеосаркомы – организация занимается помощью детям с онкологией и другими серьезными заболеваниями.

Сообщается, что «ПСЖ » также выставит футболки игроков на аукцион и направит все вырученные средства в фонд Xana Foundation. Старт аукциона запланирован на ближайшие дни.