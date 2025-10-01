13

«Барселона» забила в 45-м матче подряд и обновила клубный рекорд, державшийся с 1940-х

«Барселона» установила клубный рекорд по матчам с забитыми голами подряд.

Команда Ханси Флика принимает «ПСЖ» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:1, перерыв). Счет на 19-й минуте открыл форвард каталонцев Ферран Торрес

«Барселона» забила в 45-м матче подряд – лучший результат в истории клуба.

Прошлый рекорд в 44 матча был установлен в 1942-1944 годах. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
