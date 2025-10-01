ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сегодня встреча команд Михаила Галактионова и Фабио Челестини завершилась вничью в игровое время – 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы.

Оба клуба набрали по 10 очков в группе D и гарантировали себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ. Это стало возможно в том числе благодаря тому, что в параллельном матче «Акрон» был разгромлен «Балтикой» (0:3) и лишился возможности набрать больше 8 баллов.