11

ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сегодня встреча команд Михаила Галактионова и Фабио Челестини завершилась вничью в игровое время – 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы.

Оба клуба набрали по 10 очков в группе D и гарантировали себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ. Это стало возможно в том числе благодаря тому, что в параллельном матче «Акрон» был разгромлен «Балтикой» (0:3) и лишился возможности набрать больше 8 баллов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoАкрон
logoЦСКА
logoFONBET Кубок России
logoМихаил Галактионов
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
91219 минут назад
ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» (4:2) после 0:0 в основное время. Батраков и Тимофеев пробили мимо ворот в серии
10722 минуты назад
Рамиреса из-за травмы заменил Сильянов в 1-м тайме матча с ЦСКА в Кубке
3сегодня, 18:15
Главные новости
Холанд с 52 голами обошел Анри и вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
25 минут назад
Холанд забил 17 голов в 10 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
1112 минут назад
«Локомотив» 12 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли ЦСКА по пенальти в Кубке
415 минут назад
Фонбет Кубок России. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
91219 минут назад
ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» (4:2) после 0:0 в основное время. Батраков и Тимофеев пробили мимо ворот в серии
10722 минуты назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
32 минуты назадТелеграм
У Рэшфорда 2+4 в 6 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Феррану в матче с «ПСЖ»
1033 минуты назад
Холанд забил в 8-м матче подряд – это его лучшая серия с 2021 года
341 минуту назад
Ямаль по просьбе Флика отменил вечеринку после церемонии «Золотого мяча» (El Pais)
1248 минут назад
Лапорта о Фигу на матче «Барсы» с «ПСЖ»: «Относимся к Луишу с уважением и помним славные вечера, которые он нам подарил. Потом он принял определенное решение, но жизнь продолжилась»
450 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Диванные специалисты какие‑то фрагменты «Пари НН» видели. Я в театре смотрю не три минуты, а все выступление. Ребята стараются и не специально проигрывают»
27 минут назад
Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот
49 минут назад
«Монако» – «Манчестер Сити». 1:2 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
416 минут назадLive
«Барселона» – «ПСЖ». 1:1 – Меюлю ответил на гол Феррана с передачи Рэшфорда. Онлайн-трансляция
21516 минут назадLive
«Наполи» – «Спортинг». 1:0 – Хейлунд забил. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»
21 минуту назад
«Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы
922 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик». 1:0 – Свенссон забил. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке – 3:0! Йенне, Гассама и Оффор забили, Попенкова удалили
337 минут назад
«Вильярреал» – «Ювентус». 1:0 – Микаутадзе открыл счет. Онлайн-трансляция
4943 минуты назадLive