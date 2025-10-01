Лапорта о Фигу на матче «Барсы» с «ПСЖ»: «Относимся к Луишу с уважением и помним славные вечера, которые он нам подарил. Потом он принял определенное решение, но жизнь продолжилась»
Жоан Лапорта с уважением относится к Луишу Фигу.
Бывший полузащитник сборной Португалии, перешедший из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году, приехал на игру каталонского клуба против «ПСЖ».
«Фигу – член правления УЕФА, и мы относимся к нему с большим уважением. Он был игроком «Барселоны», мы помним те славные дни и вечера, которые он нам подарил. Потом он принял определенное решение, но жизнь продолжилась.
Фигу будет принят с должным уважением», – сказал президент «Барселоны».
