  • Фигу посетит игру «Барсы» и «ПСЖ» на «Льюис Компанис». Гаспар заявил, что не поздоровается с ним – при экс-президенте «блауграны» португалец перешел в «Реал» в 2000-м
9

Жоан Гаспар все еще держит обиду на Луиша Фигу за уход из «Барсы» в «Реал».

Бывший португальский футболист посетит сегодняшний матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ», который пройдет на «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 22:00 по московскому времени. 

На игре также будет присутствовать экс-президент каталонского клуба Жоан Гаспар, в правление которого был совершен трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

В интервью программе Qué t’hi jugues его спросили о присутствии Фигу на сегодняшнем матче. 

«Я не буду здороваться с Фигу в ложе. Я не тот человек, который должен кого-то прощать, но как болельщик «Барсы» я не забыл», – ответил Гаспар. 

На вопрос, должна ли «Барселона» была запретить португальцу вход на стадион, Гаспарт ответил: «Барселона» стоит выше подобных вещей, но лично я не хочу иметь с этим ничего общего, мне абсолютно все равно, я просто хочу, чтобы выиграла «Барса».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
