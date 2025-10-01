Фигу посетит игру «Барсы» и «ПСЖ» на «Льюис Компанис». Гаспар заявил, что не поздоровается с ним – при экс-президенте «блауграны» португалец перешел в «Реал» в 2000-м
Бывший португальский футболист посетит сегодняшний матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ», который пройдет на «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 22:00 по московскому времени.
На игре также будет присутствовать экс-президент каталонского клуба Жоан Гаспар, в правление которого был совершен трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.
В интервью программе Qué t’hi jugues его спросили о присутствии Фигу на сегодняшнем матче.
«Я не буду здороваться с Фигу в ложе. Я не тот человек, который должен кого-то прощать, но как болельщик «Барсы» я не забыл», – ответил Гаспар.
На вопрос, должна ли «Барселона» была запретить португальцу вход на стадион, Гаспарт ответил: «Барселона» стоит выше подобных вещей, но лично я не хочу иметь с этим ничего общего, мне абсолютно все равно, я просто хочу, чтобы выиграла «Барса».