«Сочи» выбыл из Кубка России, набрав 3 очка в 5 матчах группового этапа. У команды ни одной победы в основное время в 15 играх сезона
«Сочи» выбыл из FONBET Кубка России.
Команда под руководством Игоря Осинькина уступила «Крыльям Советов» по пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ (3:3, пенальти – 4:5).
«Сочи» идет последним в группе B, набрав 3 очка в 5 матчах. У «Крыльев Советов» и «Динамо» по 8 очков – таким образом, команда из Краснодарского края уже не сможет занять более высокое место.
В 15 матчах текущего сезона «Сочи» ни разу не побеждал в основное время. Единственную победу в сезоне команда одержала по пенальти в кубковом матче с «Крыльями Советов» 13 августа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
