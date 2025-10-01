  • Спортс
  • «Сочи» выбыл из Кубка России, набрав 3 очка в 5 матчах группового этапа. У команды ни одной победы в основное время в 15 играх сезона
«Сочи» выбыл из Кубка России, набрав 3 очка в 5 матчах группового этапа. У команды ни одной победы в основное время в 15 играх сезона

«Сочи» выбыл из FONBET Кубка России.

Команда под руководством Игоря Осинькина уступила «Крыльям Советов» по пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ (3:3, пенальти – 4:5).

«Сочи» идет последним в группе B, набрав 3 очка в 5 матчах. У «Крыльев Советов» и «Динамо» по 8 очков – таким образом, команда из Краснодарского края уже не сможет занять более высокое место.

В 15 матчах текущего сезона «Сочи» ни разу не побеждал в основное время. Единственную победу в сезоне команда одержала по пенальти в кубковом матче с «Крыльями Советов» 13 августа.

Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»
