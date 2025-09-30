«Барселона» может сыграть с «Олмпиакосом» в ЛЧ на «Камп Ноу». УЕФА указал стадион местом проведения матча
«Барселона» впервые сыграет на «Камп Ноу» в ЛЧ 21 октября.
УЕФА указал «Камп Ноу» местом проведения матча между «Барселоной» и «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Напомним, «Барселона» по-прежнему не получила разрешение играть на «Камп Ноу» от городского совета из-за выявленных проблем в сфере безопасности. Сообщалось, что команда, вероятно, вернется на стадион 18 октября в матче Ла Лиги с «Жироной».
Ближайший матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» каталонцы проведут на «Олимпик Льюис Компанис» – игра пройдет в среду, 1 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
