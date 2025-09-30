  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» может сыграть с «Олмпиакосом» в ЛЧ на «Камп Ноу». УЕФА указал стадион местом проведения матча
5

«Барселона» может сыграть с «Олмпиакосом» в ЛЧ на «Камп Ноу». УЕФА указал стадион местом проведения матча

«Барселона» впервые сыграет на «Камп Ноу» в ЛЧ 21 октября.

УЕФА указал «Камп Ноу» местом проведения матча между «Барселоной» и «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, «Барселона» по-прежнему не получила разрешение играть на «Камп Ноу» от городского совета из-за выявленных проблем в сфере безопасности. Сообщалось, что команда, вероятно, вернется на стадион 18 октября в матче Ла Лиги с «Жироной».

Ближайший матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» каталонцы проведут на «Олимпик Льюис Компанис» – игра пройдет в среду, 1 октября.

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?182 голоса
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Греция
logoКамп Ноу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби – лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»
4 минуты назад
Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ». Вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне
1523 минуты назадФото
Маттеус про 10 голов Кейна в 5 матчах Бундеслиги: «Рекорды Левандовского и Мюллера будут побиты, если все продолжится так же. Харри вдохновляет умным стилем игры»
534 минуты назад
Клопп про 64 команды на ЧМ-2030: «Что бы ни сказал, могу то же самое рассказать микроволновке – эффект тот же. Почему бы не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска?»
1153 минуты назад
«Факел» ведет переговоры с Василенко. Тренер хочет зарплату 1,5 млн рублей в месяц плюс повышение оклада и бонусы за выход в РПЛ (Иван Карпов)
33сегодня, 10:30
«Милан» и «Интер» о покупке «Сан-Сиро»: «Исторический шаг для будущего клубов и Милана. Построим стадион мирового класса, который станет архитектурным символом города»
10сегодня, 10:21
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
103сегодня, 10:07
Джейми Каррагер: «Компетентный тренер мог бы вывести «МЮ» в еврокубки. Они могут играть в 4 защитника: Бруну – десятка, Мбемо – справа, Кунья – слева, Шешко – в атаке»
25сегодня, 10:01
«Кайрат» и «Реал» встретятся сегодня в ЛЧ! Смотрите матч и получите 3 фрибета по 500 рублей в БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Уэйн Руни: «Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Не вижу, как вписать его в эту систему. Если выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Доминика»
21сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Ямаля о словах после «Золотого мяча»: «Я сказал, что мой сын лучший в мире. Ничего глупого. Ну да ладно, пусть говорят»
15 минут назад
Деку о Гави: «Незаменимый игрок и яркая личность – надеюсь, он станет легендой, как Хави и Пуйоль. Решение об операции принято ради его будущего»
116 минут назад
Ширер о Холанде: «Эрлинг – настоящая «девятка», он живет ради голов. Вполне возможно, что он побьет мой рекорд»
537 минут назад
Маласиа восстановлен в основном составе «МЮ». Защитник тренировался отдельно, его не смогли продать
238 минут назад
Яковлев об авто: «Езжу на BMW. Уже вырос из возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет»
750 минут назад
Березуцкий и Федотов – кандидаты на пост главного тренера сборной Таджикистана (Sport24)
5сегодня, 10:41
ЭСК разберет эпизоды с неудалениями Тюкавина в матче с «Крыльями» и Садулаева в игре с «Акроном»
9сегодня, 10:40
Выставка «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе» продолжит работу до января. Владельцы абонементов на матчи клуба смогут посетить ее бесплатно
4сегодня, 10:29
Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ после удаления в игре с «Марселем». Защитник «Реала» не сыграет с «Кайратом» и «Ювентусом»
11сегодня, 10:15
Моуринью снова на «Стэмфорд Бридж» – его «Бенфика» vs «Челси» в ЛЧ. Превью матча от Breakeven’s
сегодня, 10:10Видео