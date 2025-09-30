«Барселона» может сыграть с «Олмпиакосом» в ЛЧ на «Камп Ноу». УЕФА указал стадион местом проведения матча

«Барселона» впервые сыграет на «Камп Ноу» в ЛЧ 21 октября.

УЕФА указал «Камп Ноу» местом проведения матча между «Барселоной» и «Олимпиакосом » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, «Барселона » по-прежнему не получила разрешение играть на «Камп Ноу » от городского совета из-за выявленных проблем в сфере безопасности. Сообщалось , что команда, вероятно, вернется на стадион 18 октября в матче Ла Лиги с «Жироной».

Ближайший матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» каталонцы проведут на «Олимпик Льюис Компанис» – игра пройдет в среду, 1 октября.