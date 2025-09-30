На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской «Барсы», сообщил ее спортивный директор: «Клуб продолжит поддерживать нас»

На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской команды.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил , что стадион готов принимать матчи, осталось лишь получить разрешение городского совета.

Спортивный директор женской команды Марк Вивес заявил, что клуб намерен обеспечить присутствие женской «Барсы» на новом стадионе.

«У нас даже будет собственная раздевалка, поэтому очевидно, что клуб продолжит поддерживать эту команду», – подчеркнул Вивес.

Говоря о текущей финансовой ситуации, он также добавил, что «блауграна» никогда не станет клубом, где платят больше всего, но остается «клубом, в который хотят приходить игроки».