  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской «Барсы», сообщил ее спортивный директор: «Клуб продолжит поддерживать нас»
3

На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской «Барсы», сообщил ее спортивный директор: «Клуб продолжит поддерживать нас»

На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской команды.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что стадион готов принимать матчи, осталось лишь получить разрешение городского совета.

Спортивный директор женской команды Марк Вивес заявил, что клуб намерен обеспечить присутствие женской «Барсы» на новом стадионе.

«У нас даже будет собственная раздевалка, поэтому очевидно, что клуб продолжит поддерживать эту команду», – подчеркнул Вивес.

Говоря о текущей финансовой ситуации, он также добавил, что «блауграна» никогда не станет клубом, где платят больше всего, но остается «клубом, в который хотят приходить игроки».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
женский футбол
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о стадионе «Барсы»: «Камп Ноу» готов к матчам, об этом заявили Ла Лига и УЕФА. Ждем разрешение городского совета»
523 сентября, 13:40
«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября
1119 сентября, 20:08
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»
519 сентября, 14:22
Главные новости
Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
1530 минут назад
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
933 минуты назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
149934 минуты назад
Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания – это успокаивает»
944 минуты назад
Андрей Аршавин: «Поражения «Реала» для меня как бальзам на душу, всегда нравилась «Барселона». «Кайрат» победит, надеюсь»
47сегодня, 20:30
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
32сегодня, 20:23
Генич о Дегтяреве: «Если бы у Минспорта возникло желание пригласить меня на разговор о футболе, пообщался бы. За министра думать не буду»
18сегодня, 19:53
«Валенсия» подала в суд на создателей фильма о Винисиусе за «посягательство на честь». Клуб требует компенсации и исправления субтитров «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак»
10сегодня, 19:37
Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в «Арсенале»: «Они не используют 20 фраз или слов, если есть одно – это вопрос жизни и смерти»
59сегодня, 19:14
Жена Смолова о драке в «Кофемании»: «Я переживала, в наших отношениях было напряжение, но сейчас все нормально. Все, что происходит с медийными людьми, предается большой огласке»
29сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сатпаев верит в победу «Кайрата» над «Реалом»: «Надо играть в атакующий футбол, они удивятся. За счет желания выиграть все возможно»
114 минут назад
Матч «Кайрата» и «Реала» принесет 2-3 млрд тенге и привлечет свыше 4 тысяч туристов, заявили в Министерстве туризма и спорта Казахстана. Все билеты на игру проданы
649 минут назад
Анри о Холанде: «Когда он играл в «Зальцбурге», некоторые говорили: «Посмотрим, что будет в Германии или Англии», – но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, думаю»
355 минут назад
Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с «Пэлас», он не смог закончить тренировку сегодня»
3сегодня, 20:37
Чемпионат Италии. «Лацио» разгромил «Дженоа» в гостях, «Парма» обыграла «Торино»
70сегодня, 20:37
Лига чемпионов Азии. «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Духайля», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Насаф» в гостях, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
1сегодня, 20:19Live
Нету о Моуринью: «Одно из самых громких имен в Португалии наряду с Роналду и Фигу. Там его очень уважают, поэтому «Бенфика» наняла его. Кто бы не хотел работать под его руководством?»
1сегодня, 20:14
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Антон – великий футболист. «Золотой мяч»? Будет тяжело, думаю»
11сегодня, 20:10
Черышев о Станковиче: «Его постоянно обсуждают, в ЦСКА нет такого прессинга. «Спартак» стал своеобразной командой, которая может выгнать тренера ни с того ни с сего»
6сегодня, 19:52
Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили «Ливерпуль». Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»
9сегодня, 19:40