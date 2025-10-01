  • Спортс
  • Лапорта считает Альвареса главным кандидатом на замену Левандовскому. «Барса» ожидает, что «Атлетико» потребует не менее 200 млн евро (Diario Sport)
46

Лапорта считает Альвареса главным кандидатом на замену Левандовскому. «Барса» ожидает, что «Атлетико» потребует не менее 200 млн евро (Diario Sport)

Жоан Лапорта хочет видеть Хулиана Альвареса в «Барселоне».

Президент каталонского клуба видит в нападающем «Атлетико» главного кандидата на замену Роберту Левандовскому, чей контракт истекает в конце сезона, сообщает Diario Sport. 

Уход польского футболиста позволит «блаугране» разгрузить зарплатную ведомость на 26 миллионов евро. Кроме того, клуб освободится от выплаты амортизационных отчислений на сумму 12,5 млн евро. 

В «Барселоне» ожидают, что мадридцы вряд ли будут рассматривать предложения на сумму ниже 200 млн евро. Контракт аргентинца рассчитан до 2030 года, указанная в нем сумма отступных составляет 500 млн евро. 

Не исключено, что каталонцы сделают выбор в пользу кандидатуры Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Отмечается, что у Лапорты очень хорошие отношения с агентом норвежского игрока Рафаэлой Пиментой

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
