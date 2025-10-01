Лапорта считает Альвареса главным кандидатом на замену Левандовскому. «Барса» ожидает, что «Атлетико» потребует не менее 200 млн евро (Diario Sport)

Жоан Лапорта хочет видеть Хулиана Альвареса в «Барселоне».

Президент каталонского клуба видит в нападающем «Атлетико » главного кандидата на замену Роберту Левандовскому, чей контракт истекает в конце сезона, сообщает Diario Sport.

Уход польского футболиста позволит «блаугране» разгрузить зарплатную ведомость на 26 миллионов евро. Кроме того, клуб освободится от выплаты амортизационных отчислений на сумму 12,5 млн евро.

В «Барселоне» ожидают, что мадридцы вряд ли будут рассматривать предложения на сумму ниже 200 млн евро. Контракт аргентинца рассчитан до 2030 года, указанная в нем сумма отступных составляет 500 млн евро.

Не исключено, что каталонцы сделают выбор в пользу кандидатуры Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити ». Отмечается, что у Лапорты очень хорошие отношения с агентом норвежского игрока Рафаэлой Пиментой .