  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах
13

«Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах

Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как тренер.

«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом.

Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака» по итогам сезона РПЛ. Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо» они есть», – сказала экс-президент «Локомотива». 

После 10 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 18 очками. «Динамо» идет на 7-й строчке с 15 баллами. 

Команды встречались друг с другом в 8-м туре. Игра завершилась вничью (2:2). 

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1863 голоса
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoОльга Смородская
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
1519 сентября, 20:18
Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
619 сентября, 13:23
Смородская об удалении Станковича: «Его дисквалифицируют матча на три. Нельзя так себя вести, это никуда не годится»
2113 сентября, 16:29
Ольга Смородская: «Карпин не заслуживает отставки, он хороший тренер. У «Динамо» много проблем – травмы, глубина состава»
913 сентября, 10:55
Главные новости
Джейми О′Хара: «Я поражен, что «МЮ» не звонит Кину. Рой – величайший капитан клуба, лидер, когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь. Но вместо него приезжают слабохарактерные люди»
13 минуты назад
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
1056 минут назад
«Пари НН» – «Спартак». 1:1 – Боселли забил со штрафного, Ливай реализовал пенальти после отмены гола Хуана с игры, Карич удален. Онлайн-трансляция
1198 минут назадLive
Экс-арбитр Федотов об отмене гола «Пари НН»: «ВАР и Кукуян ошиблись. Умяров уже сыграл в мяч, а в действиях Царукяна не было безрассудства – он нахлодился в статике»
416 минут назад
Нужно ли разбираться в спорте, чтобы тестировать Спортс’’? Расскажет наш руководитель тестирования в подкасте «Коллеги, добрый день!»
22 минуты назадВакансия
Вице-президент ФИФА Монтальяни о готовности Трампа перенести матчи ЧМ-2026 в другие города: «Это наш турнир, нам принимать решение. Он президент США, но его слова всерьез не рассматривались»
329 минут назад
Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»
1243 минуты назад
«Пари НН» в 4 раза чаще «Спартака» бил по воротам в 1-м тайме матча Кубка
448 минут назад
«Кристал Пэлас» удивляет – два трофея и 3-е место в АПЛ. Вот как строилась сенсация
52 минуты назадВидео
Эрлинг Холанд: «Я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после. Немного пугает, когда лежишь в кровати и думаешь: «Что произойдет, когда я умру? Попаду ли я в рай или ад?»
3752 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Сочи». 3:3 – Зиньковский забил через 3 минуты после выхода на замену! Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября
18 минут назадФото
Мажич о работе ЭСК: «Если видим ошибку арбитра – всегда ее признаем. Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны, особенно если речь о больших клубах»
19 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Оффор и Беншимол в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
17 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1218 минут назад
Лапочкин про отмену гола Боселли «Спартаку»: «Кукуян блестяще разобрался. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге. Не было бы ВАР, засчитали бы гол»
21 минуту назад
Бивол о том, как быстро одолел бы Алипа в боксерском поединке: «Один раунд, может, полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь»
622 минуты назад
Митрофанов о долгах «Химок» по зарплате: «Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено – порядка 1 млрд рублей. Неприятная ситуация – пострадал бюджет, другие субъекты футбола и РФС»
329 минут назад
Мареска о красных карточках «Челси»: «Иногда лучше пропустить, но избежать удаления на 2-3-й минуте или даже на 50-й. С «Бенфикой» мы узнали, как побеждать в меньшинстве, по крайней мере»
542 минуты назад
Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама
7сегодня, 15:37