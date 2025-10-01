«Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах

Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как тренер.

«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом.

Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака » по итогам сезона РПЛ . Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо » они есть», – сказала экс-президент «Локомотива».

После 10 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 18 очками. «Динамо» идет на 7-й строчке с 15 баллами.

Команды встречались друг с другом в 8-м туре. Игра завершилась вничью (2:2).