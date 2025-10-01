«Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах
Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как тренер.
«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом.
Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака» по итогам сезона РПЛ. Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо» они есть», – сказала экс-президент «Локомотива».
После 10 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 18 очками. «Динамо» идет на 7-й строчке с 15 баллами.
Команды встречались друг с другом в 8-м туре. Игра завершилась вничью (2:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
