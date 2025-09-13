Ольга Смородская: «Карпин не заслуживает отставки, он хороший тренер. У «Динамо» много проблем – травмы, глубина состава»

Ольга Смородская оценила работу Валерия Карпина в «Динамо».

«Динамо » сегодня сыграет со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ.

– Очень сложно сказать, какая команда будет владеть преимуществом в дерби. Мне кажется, будет ничья.

– Если «Динамо» проиграет в дерби, будут ли вопросы к Карпину?

– Карпин – очень хороший тренер. Он не может творить чудеса. Карпин не заслуживает отставки. У «Динамо» очень много проблем – травмы, глубина состава. «Динамо» хочет всего и сразу же. Клуб считает, что все делает правильно и почему в таком случае нет быстрого успеха? В футболе такого не бывает. Это большой труд, – сказала экс-президент «Локомотива».