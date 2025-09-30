Алонсо о Казахстане: «Хотелось бы провести больше времени здесь, потрясающие горы. «Кайрат» заслужил играть в ЛЧ, атмосфера невероятная»

Хаби Алонсо впечатлен приемом «Реала» в Казахстане.

«Кайрат» заслуживает права играть в Лиге чемпионов. Видели, что это означает здесь для людей. Атмосфера была невероятной. Желаю всего лучшего. Удачи «Кайрату »!

Возможно, в начале матча нам было некомфортно. Был выход один на один у «Кайрата». Такие моменты могут выбивать. Гюлер попадал в интересные моменты. В начале мы были удивлены интенсивностью «Кайрата».

Если бы у нас было больше времени, то хотелось больше провести время здесь. Здесь потрясающие горы», – сказал главный тренер «Реала ».