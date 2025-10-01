CTA поддержал назначение пенальти в ворота «Реала», неудаление Серлота и решение засчитать гол «Атлетико» со штрафного в дерби

Технический комитет судей поддержал все решения арбитра в мадридском дерби.

«Атлетико» разгромил «Реал» со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги . Технический комитет судей (CTA) проанализировал спорные ситуации этого матча.

О неудалении Серлота за празднование с болельщиками

«В пункте 12 указано, что подъем на трибуны или приближение к зрителям, создающее проблемы с безопасностью, квалифицируется как нарушение. В данном случае игрок «Атлетико » подошел к болельщикам, но с единственной целью – отпраздновать гол, что, по мнению судьи, не вызвало проблем с безопасностью. Он лишь обнял небольшую группу болельщиков и быстро вернулся на поле. Решение судьи не выносить предупреждение соответствует правилам. Предупреждение не являлось бы обоснованным».

О пенальти за фол Гюлера на Гонсалесе

«Игрок мадридского «Реала », пытаясь выбить мяч в воздухе, ударил по мячу бутсой и попал в голову соперника, который пытался сыграть [головой]. Судья назначил пенальти и показал желтую карточку, посчитав это действие безрассудным. Игрок мадридского «Реала» пошел на риск, и, хотя он выбил мяч, последующий контакт был явно безрассудным. Интерпретация судьи была правильной, как при назначении пенальти, так и при вынесении предупреждения за безрассудное действие».

О том, что Ле Норман встал рядом со стенкой перед голом Альвареса со штрафного

«В этом инциденте партнер [Альвареса] по команде находился близко к стенке, но не вмешивался. Согласно требованиям правил, дистанция должна составлять один метр. В момент удара этот игрок меняет позицию, чтобы расположиться непосредственно за стенкой, не оказывая на нее никакого воздействия ни физическим контактом, ни мешая обзору. Это абсолютно законно, и судья принял правильное решение, засчитав гол», – заявили в CTA.

Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас.