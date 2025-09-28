Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед голом со штрафного Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»

Экс-судья Фернандес оценил эпизод со штрафным «Атлетико» в матче с «Реалом».

Мадридское дерби завершилось победой «матрасников» со счетом 5:2.

Хулиан Альварес на 63-й минуте сделал дубль, забив прямым ударом со штрафного.

Archivo VAR, разбирающий судейские моменты в матчах Ла Лиги , посчитал , что гол аргентинца следовало отменить, поскольку Робен Ле Норман в момент удара примкнул к стенке «Реала », не соблюдая положенную по правилам дистанцию в один метр.

По их мнению, ВАР должен был вмешаться и предупредить судью Альберолу Рохаса об этом.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

В свою очередь, бывший судья Павел Фернандес пояснил, почему этого не случилось.

«ВАР вмешивается только в том случае, если есть физический контакт со стенкой», – написал в своих соцсетях Фернандес.