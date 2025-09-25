  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»
0

Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»

Джованни Ло Чельсо рад возвращению Антони в «Бетис».

25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.

«Возвращение Антони очень важно как для клуба, так и для него самого. Это лето было непростым для него, потому что мы знаем, как ведут себя английские клубы в подобных ситуациях. Они отстраняют игрока от тренировок, и все усложняется.

Последний раз он играл в мае, и он пришел в команду полным энергии. Мы видели, как он фантастически сыграл против «Реал Сосьедад» и в предыдущем матче. Каждый раз, когда он касается мяча, возникает ощущение угрозы, и это здорово. Это также очень заразительно. Он отлично дополняет команду», – сказал полузащитник «Бетиса».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61654 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoАнтони
logoБетис
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoДжовани Ло Чельсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Атлетико» вырвал победу у «Райо Вальекано» – 3:2! Альварес сделал хет-трик
124 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграл 3:2 с «Райо», «Сосьедад» Захаряна одолел «Мальорку», «Барса» встретится с «Овьедо» в четверг
884 минуты назад
Лига Европы. «Бетис» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», «Ницца» уступила «Роме», ПАОК Оздоева и Чалова не забил «Маккаби» Тель-Авив
2535 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» победил «Хаддерсфилд», «Арсенал» обыграл «Порт Вейл», «Тоттенхэм» разгромил «Донкастер»
15442 минуты назад
Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»
1658 минут назадФото
Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»
7сегодня, 20:17
«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины
55сегодня, 20:02Фото
Не поздно начать сезон Фэнтези ЛЧ! Боритесь за призы каждый тур
сегодня, 20:00
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
29сегодня, 19:27
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
39сегодня, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико» – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»
8 минут назад
Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»
210 минут назад
Тедеско выиграл 1 из 4 матчей в «Фенербахче». После победы в первой игре – поражение и две ничьих
526 минут назад
Коке схватил за шею вратаря «Райо» Баталью во время стычки и получил желтую карточку
231 минуту назадФото
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
1133 минуты назад
У «Арсенала» 3 победы и ничья с «Ман Сити» после 0:1 от «Ливерпуля»
38 минут назад
Кубок Италии. «Комо» разгромил «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
539 минут назад
«Арсенал» победил «Порт Вейл» – 2:0. Эзе и Троссард забили
642 минуты назад
У «Ман Сити» 3 победы и ничья после двух поражений подряд
152 минуты назад
«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в гостях – 2:0. У Фодена 1+1, Савио забил
1056 минут назад