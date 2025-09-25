Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»

Джованни Ло Чельсо рад возвращению Антони в «Бетис».

25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед » продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.

«Возвращение Антони очень важно как для клуба, так и для него самого. Это лето было непростым для него, потому что мы знаем, как ведут себя английские клубы в подобных ситуациях. Они отстраняют игрока от тренировок, и все усложняется.

Последний раз он играл в мае, и он пришел в команду полным энергии. Мы видели, как он фантастически сыграл против «Реал Сосьедад» и в предыдущем матче. Каждый раз, когда он касается мяча, возникает ощущение угрозы, и это здорово. Это также очень заразительно. Он отлично дополняет команду», – сказал полузащитник «Бетиса ».