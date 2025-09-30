«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти, назначенного за удар Собослаи в лицо Йылмазу

«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти.

Команды проводят матч в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 15-й минуте полузащитник англичан Доминик Собослаи отмахнулся от Барыша Йылмаза в своей штрафной площади и ударил его рукой по лицу. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил 11-метровый, Виктор Осимхен забил с точки.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: кадр из трансляции