«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти, назначенного за удар Собослаи в лицо Йылмазу
«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти.
Команды проводят матч в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 15-й минуте полузащитник англичан Доминик Собослаи отмахнулся от Барыша Йылмаза в своей штрафной площади и ударил его рукой по лицу. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил 11-метровый, Виктор Осимхен забил с точки.
Фото: кадр из трансляции
