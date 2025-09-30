Федотов о суде с ЦСКА: «Я полностью удовлетворен решением CAS. Для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения»

Владимир Федотов доволен итогами судебного спора с ЦСКА.

«Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА . Что касается сумм, их я комментировать не буду – для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо – эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше.

Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», – говорится в заявлении от имени экс-тренера ЦСКА.

CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично