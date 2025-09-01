Сборная России посвятит осенние матчи Году защитника Отечества

Сборная России особым образом отметит год 80-летия Победы.

Российский футбольный союз посвятит осенний цикл домашних матчей сборной России Году защитника Отечества, учрежденного в 2025 году указом Президента РФ. С учетом этого будут составлены развлекательные программы и произведен выбор артистов, которые выступят на матчах и примут участие в общественных мероприятиях национальной команды и их медийном освещении.

В частности, номером открытия в BetBoom матче Россия – Иордания 4 сентября станет песня «Жди меня домой» в исполнении Кирилла Астапова (Socrat) и хора Сретенского монастыря, впервые исполненная накануне Дня защитника Отечества в этом году.

«2025-й – важный год для исторической памяти нашей страны – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарны руководителям РПЛ, ФНЛ и всех футбольных клубов России, поддержавших весной нашу мемориальную программу «Одна на всех». Президент России объявил 2025 год и Годом защитника Отечества – в честь современных героев и в память о подвигах всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды. Поэтому наша программа будет продолжена на осенних матчах национальной сборной России», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Таким образом, РФС продолжит реализацию мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченную к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В рамках программы всероссийскую акцию «Бессмертный полк» весной впервые в истории провели на футбольных матчах более чем в 50 регионах России, а национальная сборная приняла участие в нескольких мероприятиях мемориально-просветительской направленности.

До конца 2025 года состоятся еще четыре домашних BetBoom матча сборной России. 10 октября национальная команда сыграет в Волгограде с Ираном, 14 октября – в Москве с Боливией. В ноябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Перу в Санкт-Петербурге (12 ноября) и с Чили в Сочи (15 ноября).