72

Сборная России посвятит осенние матчи Году защитника Отечества

Сборная России особым образом отметит год 80-летия Победы.

Российский футбольный союз посвятит осенний цикл домашних матчей сборной России Году защитника Отечества, учрежденного в 2025 году указом Президента РФ. С учетом этого будут составлены развлекательные программы и произведен выбор артистов, которые выступят на матчах и примут участие в общественных мероприятиях национальной команды и их медийном освещении.

В частности, номером открытия в BetBoom матче Россия – Иордания 4 сентября станет песня «Жди меня домой» в исполнении Кирилла Астапова (Socrat) и хора Сретенского монастыря, впервые исполненная накануне Дня защитника Отечества в этом году. 

«2025-й – важный год для исторической памяти нашей страны – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарны руководителям РПЛ, ФНЛ и всех футбольных клубов России, поддержавших весной нашу мемориальную программу «Одна на всех». Президент России объявил 2025 год и Годом защитника Отечества – в честь современных героев и в память о подвигах всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды. Поэтому наша программа будет продолжена на осенних матчах национальной сборной России», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Таким образом, РФС продолжит реализацию мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченную к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В рамках программы всероссийскую акцию «Бессмертный полк» весной впервые в истории провели на футбольных матчах более чем в 50 регионах России, а национальная сборная приняла участие в нескольких мероприятиях мемориально-просветительской направленности.

До конца 2025 года состоятся еще четыре домашних BetBoom матча сборной России. 10 октября национальная команда сыграет в Волгограде с Ираном, 14 октября – в Москве с Боливией. В ноябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Перу в Санкт-Петербурге (12 ноября) и с Чили в Сочи (15 ноября). 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30753 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoМаксим Митрофанов
история
logoРФС
logoВалерий Карпин
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Ирана по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
97 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2032 минуты назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4847 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
47сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
517 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45