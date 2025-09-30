  • Спортс
  • Титов о Заболотном в «Спартаке»: «Положительных впечатлений немного. Угальде более разносторонний, Ливай умеет самостоятельно создать момент, а Антона надо обслуживать»
Титов о Заболотном в «Спартаке»: «Положительных впечатлений немного. Угальде более разносторонний, Ливай умеет самостоятельно создать момент, а Антона надо обслуживать»

Егор Титов оценил игру Антона Заболотного за «Спартак».

«Летние новички «Спартака»? По Заболотному вопросы были у всех. Пока положительных впечатлений от игры Антона немного. Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое.

Пока он проигрывает конкуренцию Угальде, который является более разносторонним форвардом. Ливай тоже умеет самостоятельно создать момент, а Заболотного надо обслуживать.

Потенциал Жедсона все видят. Он забил два прекрасных мяча в ворота «Пари НН», но не стоит забывать, что это была игра с аутсайдером. Джику на фоне «Пари НН» мне тоже очень понравился. Серьезная проверка для них будет с ЦСКА. После такого матча можно будет дать основательную оценку», – сказал бывший капитан «Спартака».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
