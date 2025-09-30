Титов о Заболотном в «Спартаке»: «Положительных впечатлений немного. Угальде более разносторонний, Ливай умеет самостоятельно создать момент, а Антона надо обслуживать»
Егор Титов оценил игру Антона Заболотного за «Спартак».
«Летние новички «Спартака»? По Заболотному вопросы были у всех. Пока положительных впечатлений от игры Антона немного. Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое.
Пока он проигрывает конкуренцию Угальде, который является более разносторонним форвардом. Ливай тоже умеет самостоятельно создать момент, а Заболотного надо обслуживать.
Потенциал Жедсона все видят. Он забил два прекрасных мяча в ворота «Пари НН», но не стоит забывать, что это была игра с аутсайдером. Джику на фоне «Пари НН» мне тоже очень понравился. Серьезная проверка для них будет с ЦСКА. После такого матча можно будет дать основательную оценку», – сказал бывший капитан «Спартака».
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости