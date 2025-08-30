У Заболотного 0 голов в 8 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист, заработал для команды 2 пенальти и получил красную
Антон Заболотный не забивает за «Спартак».
Сегодня красно-белые обыграли «Сочи» со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ.
34-летний нападающий вышел на поле и не отличился результативными действиями, но заработал пенальти, с которого Эсекиэль Барко забил победный гол.
Антон совершил лишь одно результативное действие в 8 матчах после перехода в «Спартак» – он отдал голевой пас в кубковой игре с «Ростовом» (2:0). В той игре он также заработал пенальти.
Напомним, что в матче Премьер-лиги «Спартак» – «Балтика» (0:3) Заболотный был удален на 11-й минуте.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости