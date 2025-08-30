У Заболотного 0 голов в 8 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист, заработал для команды 2 пенальти и получил красную

Антон Заболотный не забивает за «Спартак».

Сегодня красно-белые обыграли «Сочи » со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ .

34-летний нападающий вышел на поле и не отличился результативными действиями, но заработал пенальти , с которого Эсекиэль Барко забил победный гол.

Антон совершил лишь одно результативное действие в 8 матчах после перехода в «Спартак » – он отдал голевой пас в кубковой игре с «Ростовом» (2:0). В той игре он также заработал пенальти.

Напомним, что в матче Премьер-лиги «Спартак» – «Балтика» (0:3) Заболотный был удален на 11-й минуте.

