«Винисиус и Мбаппе невероятны, но это не то. Я видел Роналду, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Криштиану – величайший, выбираю его, а не Месси». Жоржинью из «Кайрата» о «Реале»

Жоржинью считает, что нынешние игроки «Реала» не сравнятся с Роналду.

«Винисиус , Мбаппе , Родриго ... Для меня они не так значимы, потому что я видел Криштиану, Бензема , Ди Марию, Бэйла, Озила. Нынешние игроки фантастические, но после того, как я увидел перечисленных, это уже не то.

При всем уважении, они невероятные игроки, но это не то же самое, что смотреть на Криштиану. Он величайший. Он лучший наряду с Месси. Должен признать, что Месси на одном уровне с Криштиану. Они на одном уровне, но если выбирать, то я всегда выберу Криштиану », – сказал хавбек «Кайрата» Жоржинью Кошта.