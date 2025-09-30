«Винисиус и Мбаппе невероятны, но это не то. Я видел Роналду, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Криштиану – величайший, выбираю его, а не Месси». Жоржинью из «Кайрата» о «Реале»
Жоржинью считает, что нынешние игроки «Реала» не сравнятся с Роналду.
«Винисиус, Мбаппе, Родриго... Для меня они не так значимы, потому что я видел Криштиану, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Нынешние игроки фантастические, но после того, как я увидел перечисленных, это уже не то.
При всем уважении, они невероятные игроки, но это не то же самое, что смотреть на Криштиану. Он величайший. Он лучший наряду с Месси. Должен признать, что Месси на одном уровне с Криштиану. Они на одном уровне, но если выбирать, то я всегда выберу Криштиану», – сказал хавбек «Кайрата» Жоржинью Кошта.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
