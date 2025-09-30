  • Спортс
  • «Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби – лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»
0

«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби – лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»

Жоржинью Кошта рассказал, что хотел бы получить бутсы Хаби Алонсо.

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Вы договорились об обмене футболками с игроками «Реала»?

– Я ни с кем не разговаривал перед этим матчем.

Мне просто нужны бутсы Хаби Алонсо. Они помогут мне в карьере (смеется). Если я надену его обувь, то, уверен, стану играть лучше.

– Удивительно, что, будучи нападающим, ты не хочешь попросить футболку Мбаппе, Винисиуса, Родриго.

– Хаби Алонсо – лучший полузащитник, которого я когда-либо видел.

Я играл им в PES, когда он был в «Ливерпуле». Потом я играл за «Реал» из-за Криштиану Роналду, но и Хаби был там.

Но если говорить о лучших для меня сейчас, то это Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, – сказал футболист «Кайрата» Жоржинью Кошта.

«Все ожидают, что «Кайрат» будет унижен и проиграет 0:10. «Реал» – величайший клуб в мире, но мы постараемся преподнести сюрприз». Жоржинью о матче ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
