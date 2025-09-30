Карлос Алос: «Астана» напоминает «Реал», а «Кайрат» – «Барселону», они развивают местных игроков. «Мадрид» и «Барса» в Казахстане популярнее любой команды АПЛ»

Карлос Алос сравнил «Кайрат» с «Барселоной».

Сегодня «Кайрат» сыграет с «Реалом» в Алматы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

– С какой командой Ла Лиги вы бы сравнили «Кайрат»?

– В контексте местной лиги я бы сказал, что «Астана» больше напоминает «Реал», а «Кайрат» – на «Барселону». Конечно, с учетом различий.

«Кайрат» вкладывает значительные средства в свою систему молодежных команд, совершает грамотные трансферы, развивает местных игроков и придерживается более ассоциативного стиля.

– Следят ли в Казахстане за Ла Лигой и «Реалом»?

– Да, и очень активно. Я жил на нескольких континентах, и всюду следят за чемпионатом Испании . В Казахстане Ла Лигу транслируют по телевидению, а «Реал» и «Барселона », безусловно, являются самыми популярными клубами, намного популярнее любой команды Премьер-лиги, – сказал главный тренер сборной Беларуси, работавший в «Кайрате».