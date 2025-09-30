«Все ожидают, что «Кайрат» будет унижен и проиграет 0:10. «Реал» – величайший клуб в мире, но мы постараемся преподнести сюрприз». Жоржинью о матче ЛЧ

Жоржинью Кошта дал комментарий перед матчем против «Реала».

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Матч с «Реалом» также означает встречу с игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионат мира. Что вы скажете в раздевалке, чтобы выйти на поле без страха?

– Мы не можем бояться футбольного матча. Нечего бояться.

Единственное, что мы можем сказать: наслаждайтесь, будьте ответственны, будьте конкурентоспособны и выкладывайтесь по полной.

Конечно, мадридцы фавориты. Все ожидают, что мы проиграем 0:10. Поэтому мы постараемся преподнести сюрприз.

Это способ мотивировать нас, ведь все ждут, что мы будем унижены. Я имею в виду окружающих, а не тех, кто в раздевалке.

– Вы говорите, что все возможно.

– Да, конечно. «Реал» отличается тем, что исторически это лучший клуб в мире. Исторически это величайший клуб в мире, без сомнений.

Мы знаем, что нам придется много защищаться, обороняться, много бегать и жертвовать собой. Мы надеемся, что у нас будут шансы.

В таких матчах иногда дается только один шанс, и если он есть, нужно использовать его по максимуму. Очень важно сильно сыграть в обороне, чтобы защитники и вратарь были в лучшей форме.

Когда у нас появится шанс, мы должны его использовать, – сказал полузащитник «Кайрата » Жоржинью Кошта .